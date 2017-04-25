في مؤتمر الشباب.. «الشهيد الحي» للسيسي: «الإخوان قالولي خللي الجيش ينفعك»

التحرير

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قال البطل عبد الجواد سويلم، الملقب بـ "الشهيد الحي"، إنه قال للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مصافحته له في مؤتمر الحوار الوطني للشباب بمحافظة الإسماعيلية، الذي يتزامن مع احتفالات أعياد تحرير سيناء، "الإخوان ذبحوني واضطهدوني أثناء حكم الرئيس المعزول ولم يوافقوا على إطلاق اسمي على أحد المدارس بمدينة أبوصوير بعد صدور القرار أربع مرات".

وأضاف عبد الجواد لـ"التحرير"، أنه قال أيضا للرئيس إنه عندما كان يطالب بإطلاق اسمه على المدرسة كان الاخوان يردون "خلي جيشك ينفعك" ما جعلني في حالة من الغضب والاستياء منهم، وأشار إلى أن رد فعل الرئيس السيسي جاء "حاضر من عنيا"، حسب قوله.

وتابع عبدالجواد أنه ختم كلامه مع الرئيس قائلا: "ربنا يعينك وأنا بدعي ليك في ظل التحديات التي تواجها بلدنا".

يذكر أن عبدالجواد سليم أحد أبطال حرب أكتوبر أصيب ببتر في الساقين واليد اليمنى وعينه اليمنى، خلال مشاركته في عملية لسلاح الصاعقة فى فترة حرب الاستنزاف بين حربى يونيو 67 وأكتوبر 73، وعاد للجبهة برغم إصابته وبسبب ذلك أطلق عليه لقب الشهيد الحي.