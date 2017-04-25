4 أطفال مصريين يفقدون والديهم في حادث مروري بالسعودية

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فقد 4 أطفال مصريين والديهم فى حادث مرورى مروّع بالسعودية، وقع السبت الماضى، فى منطقة بسيطاء الزراعية بمحافظة طبرجل.

وقالت صحيفة الرياض السعودية، إن الحادث يرجع إلى وقوع حادث تصادم مروع بين شاحنة صغيرة، وسيارة عائلة مصرية تتكون من أب وأم و4 أطفال، فى منطقة بسيطاء الزراعية بمحافظة طبرجل السعودية يوم السبت الماضى، لقيا على إثرها الأب وقائد الشاحنة من جنسية آسيوية، مصرعهما فى الحال، بينما تم نقل الأم والأطفال الأربعة بإصابات متفاوتة بين الحرجة والمتوسطة لطوارئ مستشفى طبرجل العام، ولاحقا توفت الأم.

وزار محافظ طبرجل فيصل الشامى، الأطفال الأربعة للاطمئنان على صحتهم ومتابعتهم، وقدم شكره لإدارة المستشفى والطاقم الطبى والإدارى على حسن متابعة الأطفال.