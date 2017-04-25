مستشفى العريش العام يستقبل 4 من مصابي تفجير "البرث"

شمال سيناء - أشرف سويلم:

أكدت مصادر أمنية وطبية استقبال مستشفى العريش العام لـ 4 من مصابي التفجير الذي استهدف، اليوم الثلاثاء، تجمعًا لقبيلة الترابين بقرية البرث جنوبي مدينة رفح بشمال سيناء.

ووفق المصادر، أصيب سليمان حسن سويلم (22 سنة) بشظايا في العين، ومصطفى عطية الحمران (25 سنة) بجرح نافذ في الصدر، وسالم أحمد سالم (21 سنة) بكسر في اليد اليسرى، وكامل سليمان سليمان (17 سنة) بكسر في الساقين.

وأفاد مصدر أمني، مصراوي في تصريحات سابقة اليوم، بأن تنظيم "أنصار بيت المقدس" استهدف بسيارة مفخخة يقودها انتحاري كمينًا نصبه أفراد من قبيلة الترابين لمنع مرور عناصر التنظيم في قرية البرث، ما أسفر عن سقوط 4 قتلى وإصابة 6 آخرين.

وأوضح المصدر أن تفجير اليوم يأتي على خلفية الصراعات المسلحة بين التكفيريين وأبناء القبائل في المنطقة، والممتدة إلى الفترة الراهنة.​