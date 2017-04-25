حملة أمنية مكبرة على مزارع غرب القناة بالسويس

السويس – حسام الدين أحمد:

نظمت مديرية أمن السويس، اليوم الثلاثاء، حملة تمشيطية مكبرة استهدفت المناطق الصحراوية المتاخمة للمجرى الملاحي لقناة السويس، والمزارع المطلة عليها.

وتفقد اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، والعميد محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي، ومفتشي الأمن العام والوطني، المزارع التي جرى تمشيطها بالقرب من المجرى الملاحي.

وفحص الضباط المشاركون في الحملة، العمال المقيمين في المزارع والمترددين عليها سياسيًّا وجنائيًّا، للوقوف على ما إذا كان أيٌّ منهم هاربًا من أحكام أو منتميًا لأي جماعات مُعادية للدولة.

كما أجرى المشاركون في الحملة، فحصًا للمنازل المجاورة للقناة بقرى القطاع الريفي، لا سيما المنازل التي يؤجرها أصحابها.

وكانت حصيلة الحملة، ضبطت 6 عناصر مشتبه فيهم، جار فحصهم، و3 دراجات نارية بدون لوحات.