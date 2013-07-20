مايا دياب في أنا والعسل: نيكولا جبران مستشاري

تهوى النجمة مايا دياب الظهور بإطلالات مثيرة للجدل، فبعد أن شوهدت على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي بفستان فضّي شفاف هاهي تعيد الكرّة بإطلالة جديدة في برنامج أنا والعسل مع الإعلامي نيشان.

اختارت مايا في إطلالتها الأولى فستانًا أسود شفافًا بتفاصيل ذهبيّة يغطيه رداء أسود طويل كذلك. أما في الإطلالة الثانية فظهرت بفستان أبيض مزدحم كذلك بالتفاصيل والزخارف الذهبية. حمل كلا الفستانين توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران .

شكرت مايا دياب مصممها المفضل نيكولا جبران خلال الحلقة، وقالت:" نيكولا جبران إنسان حساس جدًا ورقيق المشاعر، ويحزن من أشياء بسيطة ولكنى أحبه وهو مستشاري".

أثارت إطلالات مايا دياب جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي فهل أعجبتك؟