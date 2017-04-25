بشرط معرفة القيادة.. «وايمو» تطرح خدمة التنقل بالسيارات الذاتية

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نجحت شركة "وايمو" الأمريكية، في تحقيق حلم تفعيل دور السيارات ذاتية القيادة في العالم، خاصة بعد أن بدأ هذا الحلم في التلاشي على خلفية الصعوبات التي تواجهها بعض الشركات المصنعة لها لطرحها بشكل رسمي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشركة الأمريكية أعلنت عزمها طرح السيارة ذاتية القيادة بشكل رسمي للجماهير في أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، داعية إياهم للحصول على تجارب فعلية مجانية.

ومن المتوقع أن تكون قيادة السيارات هي إحدى الشروط الرئيسية لركوب السيارات ذاتية القيادة، خاصة أن الشركة الأمريكية قد تسمح للركاب باقتياد السيارة حال شعورهم بمشكلات تقنية في هذا الأمر.