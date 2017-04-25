رسميا.. نادي النصر يعود إلى الدوري الممتاز

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ضمن نادي النصر، الصعود الى الدوري الممتاز، بعد تغلبه على فريق كوكاكولا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء.

وأكد عمرو عبد الحق، المشرف العام على الكرة بنادي النصر، أن صعود الفريق للدورى الممتاز جاء نتيجة ثمار التخطيط للفريق الأول وتدعيمه من أجل العودة مجددا للدورى الممتاز وهو ماحدث.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مسا مصر"، عبر "راديو مصر"، إلى أن الفريق سيحاول تلاشى الأخطاء التي وقع فيها من قبل بالدورى الممتاز وعمل فترة إعداد مبكرة للفريق والتدعيم بعناصر خبرة.

واختتم تصريحاته مداعبا "شوبير": "أنه سيخوض انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم في حالة خوض الكابتن شوبير الانتخابات".