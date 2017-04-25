بين البلدية والرجاء.. اشتعال صراع العودة للممتاز

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اشتعل الصراع فى المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني، على بطاقة التأهل للدورى الممتاز، بعد تعادل بلدية المحلة مع نظيره دمنهور، بهدف لكل منهما، فيما تمكن فريق الرجاء من الفوز على المنصورة، بهدف نظيف ليصبح الفارق بين البلدية والرجاء، نقطة واحدة لصالح الأول.

وكان بلدية المحلة متقدما في النتيجة خلال مباراته مع دمنهور قبل أن يدرك دمنهور التعادل في الدقيقة الـ94، ليبقي على آمال فريق الرجاء.

ويحتل فريق بلدية المحلة المركز الأول برصيد 71 نقطة، فيما يقع الرجاء في المركز الثاني برصيد 70 نقطة.

ويتبقى للبلدية مباراة أمام كوم حمادة، على ملعب البلدية، فيما يتبقى مباراة للرجاء أمام دكرنس على ملعب الأخير، ويلتقي الرجاء مع بلدية المحلة فى آخر مباراة بدوري القسم الثاني.