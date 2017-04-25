الأهلي: نوافق على رحيل «ناصر ماهر» إلى فياريال بشرطين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن سعادته بوصول طلب تجربة معايشة لمدة 10 أيام من نادي فياريال الأسباني، للاعب ناصر ماهر، لاعب القلعة الحمراء المعار لنادي بتروجيت، متمنيا له التوفيق في هذه الرحلة.

وأكد عبد الحفيظ، في تصريحات صحفية، أن الأهلي يرحب بأي عرض رسمي، يصل لأحد أبنائه الموهوبين، مشيرا إلى أن القلعة الحمراء تدعم دائما أولادها خاصة الشباب منهم، لو توافرت لديهم عروض احتراف جيدة

وأوضح، أن الأهلي سينتظر في حالة نجاح تجربة المعايشة، عرضا رسميا من النادي الإسباني، ثم مناقشته مع المدير الفني للفريق، حسام البدري.

وأشار إلى أن النادي سيدرس العرض المالي المقدم من الفريق الإسباني، وما إذا كان يرضي طموحات النادي ويتوافق مع قيمة اللاعب، مختتما: "إذا وافق الجهاز الفني وكان العرض المالي جيدا فلن يكون هناك أي عقبات في السماح للاعب بالرحيل".