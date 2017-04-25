بطلب من ابنته.. «دي ماريا» يغير طريقة احتفاله

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قرر الدولي الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، تغيير طريقة احتفاله بتسجيل الأهداف بالتظاهر بأنه يقوم بمكالمة تليفونية، بناء على طلب من ابنته، بدلا من تشكيل قلب بيديه.

وقال دي ماريا في حوار مع الموقع الرسمي للنادي: "طريقة الاحتفال الجديدة لأجل ابنتي".

وتابع اللاعب: "بوجه عام لا أتواجد كثيرا في المنزل بسبب التدريب والمباريات والمنتخب، لهذا كل مرة أسجل فيها أقوم بالأمر، نتحدث كثيرا على الهاتف، كانت ترغب في أن أفعل هذا، وحينما يطلب منك أبناؤك مثل هذه الأمور فعليك القيام بها".

ورغم أن الأطباء كانوا قد أبلغوا دي ماريا وشريكة حياته أن ابنتهما ليس لديها فرص للحياة عقب ولادتها مبكرا في 2013، عبر ولادة قيصيرية، إلا أن الطفلة ميا خالفت توقعاتهم وهي في حالة جيدة الآن.

ويمر دي ماريا بمستوى جيد مع العملاق الفرنسي، إذ سجل 11 هدفاً مع الفريق حتى الأن ببطولة الدوري.

وتحدث اللاعب أيضا عن بداية الموسم السيئة بالنسبة له حيث قال "لم أبدأ الأمور بشكل جيد، لم أكن على قدر من تقديم المستوى المطلوب، أعتقد أن اللعب في كوبا أمريكا ومباريات أخرى كان له أثره".

واختتم دي ماريا: "في 2017 قضيت وقتا مع عائلتي في الأرجنتين وشحنت طاقتي وبعد التفكير وجدت أنه يوجد شيء يجب أن يتغير وهكذا بدأت في تسجيل الأهداف وصناعتها وهذا أمر هام".