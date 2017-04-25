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«بيلوتي» عن الشرط الجزائي: بصراحة لا أستحق هذا المبلغ

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«بيلوتي» عن الشرط الجزائي: بصراحة لا أستحق هذا المبلغ «بيلوتي» عن الشرط الجزائي: بصراحة لا أستحق هذا المبلغ

التحرير

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أعلن الإيطالي أندريا بيلوتي، مهاجم تورينو، أن الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب مع الفريق لا يزعجه.

ويتصدر بيلوتي، ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بالتساوي مع البوسني إيدن دجيكو مهاجم فريق روما، برصيد 25 هدفا لكل لاعب، وتربطه تقارير عدة بالانتقال لأندية كبيرة في الدوري الإنجليزي أو الإسباني.

وقال بيلوتي لـ"تيكي تاكا": "بكل صراحة، الشرط الجزائي لا يؤثر على تفكيري، فقد حدث تضخم كبير في سوق الانتقالات، اللاعبين زادت بشكل مرتفع".

وأضاف: "بأمانة أنا لا أرى نفسي أستحق هذا المبلغ الكبير، الأمر صعب للغاية أن أقف في نفس المكان بجوار كلا من إيدين دزيكو وماورو إيكاردي".

وتابع اللاعب"دزيكو وإيكاردي يستطيع كلا منهما تسجيل هدفين أو ثلاثة في المباراة الواحدة، يجب أن نستمر في قمة تركيزنا، وأن نستغل كل فرصة، لأن المنافسين الآخرين لن يتركوا لنا أي فرصة، يجب أن نغتنم نحن الفرص".

ووضع تورينو شرطاً جزائياً قيمته 100 مليون يورو في عقد أندريا بيلوتي لشراء المهاجم المتألق، وهو الرقم الذي يبدو كبيراً بحجم لاعب لم يتعد الرابعة والعشرين من عمره.

ويحتل تورينو المركز التاسع في الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة، ويواجه في الجولة القادمة فريق سامبدوريا.

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التحرير

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