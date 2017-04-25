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إشبيلية يسعى إلى استعادة نجمه من مانشستر سيتي

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إشبيلية يسعى إلى استعادة نجمه من مانشستر سيتي إشبيلية يسعى إلى استعادة نجمه من مانشستر سيتي

التحرير

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أعرب جوزيه كاسترو، رئيس نادي إشبيلية الإسباني، عن محاولاته من أجل استعادة الفريق خدمات جناج فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خيسوس نافاس.

وقال في تصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية إنه لم يقدم عرضا رسميا لمانشستر سيتي لاستعادة نافاس، لكن هناك اتصالات.

وأكد كاسترو أنه يسعى إلى معرفة إمكانية التعاقد مع اللاعب في الفترة القادمة، مضيفًا: "نأمل أن تكون هناك مفاوضات متقدمة قريبًا".

كان نافاس انتقل إلى مانشستر سيتي في صيف 2013 مقابل 14.9 مليون جنيه إسترليني، إلا أنه لم يعد لاعبًا أساسيًا في تشكيل السيتيزين.

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التحرير

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