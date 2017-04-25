إنريكي: برشلونة ليس الأقرب لحسم الليجا.. ومواجهة أوساسونا «خادعة»

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قال لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أوساسونا، إن فريقه ليس الأقرب للتتويج بالدوري الإسباني، رغم الفوز بالكلاسيكو بثلاثة أهداف لهدفين، مقارنة بالمباريات المتبقية لبرشلونة وريال مدريد.

وعند سؤاله عن هدف ميسي القاتل في ريال مدريد، أجاب:" ليونيل ميسي قتل مدريد في الدقيقة الأخيرة، وخطف منهم صدارة الليجا، بفارق الأهداف عن المنافس".

وأضاف إنريكي، "أتمنى لو كان برشلونة لديه جدول ريال مدريد في المباريات المتبقية، كان ذلك سيعني أننا في دوري الأبطال الآن".

وأوضح "الفريقان لايزال لديهما مباريات صعبة، من الآن فصاعدا كل مباراة تصبح أكثر صعوبة وبرشلونة عانى أمام الفرق التي تتأخر في جدول الترتيب طوال الموسم، ولذلك مواجهة أوساسونا ستكون خادعة".

أوساسونا يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الليجا برصيد 18 نقطة بفارق 9 نقاط عن ليجانيس أقرب الناجين من الهبوط.

وتابع إنريكي: "لا أشعر أن ريال مدريد في موقف أفضل لأنه يمتلك مباراة مؤجلة، المباريات المتبقية ستكون صعبة علينا وعليهم وستحمل مفاجآت بالتأكيد".

وعن احتفال ميسي بهدفه الثالث في الكلاسيكو، قال: "لا أحد يستطيع أن يوضح المقصود منه أكثر من ميسي، ولكنه بالنسبة لي كان احتفالا عادلا وصحيحا".