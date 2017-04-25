وكيل "دينية النواب": قانون أبو حامد "مرفوض".. ويعد تطاولًا على شيخ الأزهر

كتب - أحمد علي:

رفضت النائبة أماني عزيز، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب محمد أبو حامد؛ لتعديل القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

وقالت "عزيز" في تصريح للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، إن هذا القانون يعد تطاولًا على رأس أكبر قيمة علمية في مصر والعالم، خاصة بعد الحديث عن إحالته للتحقيق، وتوجيه اللوم له، وأيضا إحالته للصلاحية.

وأضافت: "هذا القانون تطاول على الإمام الأكبر، وعلينا أن نتماسك لمواجهة هذا التطاول".

وتابعت إنها "بحسب عملها تعد قريبة من التعامل مع مشايخ الأزهر وكبار العلماء، وهم أشخاص على قدر المسئولية، ولديهم قدرة كاملة على تجديد الخطاب الديني من فترة لأخرى، معبرة عن استيائها من بعض المواد، التي تضمنها القانون، مثل إحالة شيخ الأزهر للتحقيق في حالة مخالفته اللوائح".

ولفتت "عزيز" إلى الحديث عن فصل الكليات الأدبية والعلمية عن جامعة الأزهر، أمر غير منطقي؛ لأنه يفرغ الجامعة من أهدافها، خاصة أن هناك جامعات كثيرة على مستوى الجمهورية، ومن يريد الالتحاق بها فيلتحق، أما جامعة الأزهر بهذه الرؤية ستفرغ من محتواها، والهدف الذي أنشئت من أجله.