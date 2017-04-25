أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 26/4/2017 بالأسواق -
انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 إبريل 2017 في جميع البنوك و السوق السوداء -
«محامي جنوب القليوبية» تجمع ١٠٠ ألف جنيه من أعضائها -
فيديو.. إسلام بحيري: ما يفعله الأزهر حاليا هو «إباحة دماء الناس» -
الطبيب الهندي: كلنا بنصلي لإيمان.. وماينفعش يتقال علينا «حرامية» -
بالفيديو || فتاة تقتحم موكب السيسي .. وحرسه الشخصي يستعد للمواجهة -
20 صورة ترصد احتفالات الآلاف بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بالفيديو- فتاة تقتحم موكب السيسي أثناء خروجه من مؤتمر الشباب بالإسماعيلية

Google+ Print
بالفيديو- فتاة تقتحم موكب السيسي أثناء خروجه من مؤتمر الشباب بالإسماعيلية بالفيديو- فتاة تقتحم موكب السيسي أثناء خروجه من مؤتمر الشباب بالإسماعيلية

مصراوي Masrawy

فتاة تقتحم موكب أثناء خروجه من مؤتمر الشباب

كتبت – سحر عزام :

اقتحمت فتاة موكب الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء خروجه من الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدوري الثالث للشباب المنعقد بالإسماعيلية، وحاول حرس الرئيس منعها من الاقتراب منه، ولكن السيسي منع الحرس من التدخل وقام بمصافحتها.

وطالب الرئيس السيسي، حضور المؤتمر، الوقوف دقيقة حداد على جميع الشهداء، قبل افتتاح الدورة الثالثة للمؤتمر.

يعد المؤتمر هو الشهري الثالث للشباب، والذي يعقد بفندق ميركيو، بمحافظة الإسماعيلية، بحضور الرئيس، وكبار قيادات الدولة.

يشارك فيه 1200 شابًا وفتاة من مختلف الفئات العمرية، يمثلون إقليم القناة والمحافظات الأخرى، حيث يشارك بالمؤتمر شباب محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية، علاوة على شباب من محافظتىّ شمال وجنوب سيناء، وبعض من شباب المحافظات الأخرى.

وعرض المؤتمر فيلمًا تسجيليًا بعنوان "غنوة عالسمسية" يرصد بشكل كامل بطولات أبطال مدن القناة يعقبها يعقبها فقرة فنية تسجد احتفالات أعياد تحرير سيناء سيتم عرض تقديمى عن مؤتمرات الشباب، وعرض فيلم تسجيلي بعنوان "ابدع.. انطلق" ثم كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي وإعطاء الإشارة بإطلاق المؤتمر.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو || فتاة تقتحم موكب السيسي .. وحرسه الشخصي يستعد للمواجهة

بالفيديو || فتاة تقتحم موكب السيسي .. وحرسه الشخصي يستعد للمواجهة

أديب: السيسي أعلن خوضه انتخابات 2018.. ويا رب يترشح ألف شخص قصاده

أديب: السيسي أعلن خوضه انتخابات 2018.. ويا رب يترشح ألف شخص قصاده

قرار جمهوري هام من «السيسي» يُسعد به الأسرة المصرية.. والتطبيق رسمياً من اليوم

قرار جمهوري هام من «السيسي» يُسعد به الأسرة المصرية.. والتطبيق رسمياً من اليوم

بالفيديو || الإعلامي "يوسف الحسيني" يُعلن اضرابه عن الطعام.. لهذا السبب

بالفيديو || الإعلامي "يوسف الحسيني" يُعلن اضرابه عن الطعام.. لهذا السبب