بالفيديو- فتاة تقتحم موكب السيسي أثناء خروجه من مؤتمر الشباب بالإسماعيلية

كتبت – سحر عزام :

اقتحمت فتاة موكب الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء خروجه من الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدوري الثالث للشباب المنعقد بالإسماعيلية، وحاول حرس الرئيس منعها من الاقتراب منه، ولكن السيسي منع الحرس من التدخل وقام بمصافحتها.

وطالب الرئيس السيسي، حضور المؤتمر، الوقوف دقيقة حداد على جميع الشهداء، قبل افتتاح الدورة الثالثة للمؤتمر.

يعد المؤتمر هو الشهري الثالث للشباب، والذي يعقد بفندق ميركيو، بمحافظة الإسماعيلية، بحضور الرئيس، وكبار قيادات الدولة.

يشارك فيه 1200 شابًا وفتاة من مختلف الفئات العمرية، يمثلون إقليم القناة والمحافظات الأخرى، حيث يشارك بالمؤتمر شباب محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية، علاوة على شباب من محافظتىّ شمال وجنوب سيناء، وبعض من شباب المحافظات الأخرى.

وعرض المؤتمر فيلمًا تسجيليًا بعنوان "غنوة عالسمسية" يرصد بشكل كامل بطولات أبطال مدن القناة يعقبها يعقبها فقرة فنية تسجد احتفالات أعياد تحرير سيناء سيتم عرض تقديمى عن مؤتمرات الشباب، وعرض فيلم تسجيلي بعنوان "ابدع.. انطلق" ثم كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي وإعطاء الإشارة بإطلاق المؤتمر.