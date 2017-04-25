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حرص الرئيس على تقبيل رأسه في مؤتمر الإسماعيلية.. تعرف على الشهيد الحي

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مصراوي Masrawy

حرص الرئيس على تقبيل رأسه في مؤتمر الإسماعيلية (1)حرص الرئيس على تقبيل رأسه في مؤتمر الإسماعيلية (1)

حرص الرئيس على تقبيل رأسه في مؤتمر الإسماعيليةحرص الرئيس على تقبيل رأسه في مؤتمر الإسماعيلية

حرص الرئيس على تقبيل رأسه في مؤتمر الإسماعيلية (2)حرص الرئيس على تقبيل رأسه في مؤتمر الإسماعيلية (2)

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

حرص الرئيس عبد الفتاح ، أثناء استقباله عددًا من أبطال في حرب أكتوبر 1973، على تقبيل رأس عبد الجواد محمد مسعد سويلم، الحاصل على ثلاثة أنواط للشجاعة والملقب بـ "الشهيد الحي"، فيما أدى البطل التحية العسكرية للرئيس، قبل أن يحتضنه، فمن هو الشهيد الحي؟

الاسم: عبد الجواد محمد مسعد سويلم

العمر: 70 عامًا - ولد بعزبة أبو عمر / مركز أبو صوير / الإسماعيلية

لقب الشهيد الحي: لم تكن بطولة الشهيد الحي في إصابته فقط أثناء حرب الاستنزاف بل في إصراره على مواصلة الاشتراك في المعركة بعد الإصابة، ليصبح الجندي الوحيد بالعالم الذي حارب ونسبة عجزه 100%.

قائمة البطولات: اشترك في 18 عملية عبور داخل وخلف خطوط القوات الإسرائيلية، وتمكن من تدمير 16 دبابة، و11 مدرعة، و2 بلدوزر، وعربة جيب، وحافلة نقل.

التكريم: منحه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر نوط الشجاعة، ثم منحه الرئيس السادات نوطين، وهو المجند الوحيد الذي تمت دعوته للاحتفال باليوبيل الفضي لنصر أكتوبر في العام 1998. كما حصل على ميدالية مقاتلي أكتوبر، واختارته القوات المسلحة ممثلاً عن مليون و200 ألف جندي (عدد جنود مقاتلي مصر خلال أكتوبر).

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