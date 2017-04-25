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خالد الجندي: «الهروب من التجنيد من السبع الموبقات»

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خالد الجندي: «الهروب من التجنيد من السبع الموبقات» خالد الجندي: «الهروب من التجنيد من السبع الموبقات»

التحرير

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الثلاثاء، إن تحرير الأراضي المصرية تطلب تضحيات ودماء، مشدّدًا على أنه «يجب علينا أن نذكر أبنائنا في كل وقت بشهداء الوطن، ونقول لهم إن هذه هي ضريبة الفخر والكرامة».

أضاف الجندي، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «»: «أنا بقول للشباب شرف لكم أن تكونوا ضمن أفضل وأعظم الجيوش، وبين أجدع رجال خير أجناد الأرض، وشرفنا أن كلنا جنودًا ضمن هذه الكوكبة ومازلنا كلنا أبناء وجنود جيش ».

تابع أن «الهروب من المعارك من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات، وهو ما يعادل الآن الهروب من التجنيد».

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التحرير

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