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مفيدة شيحة: «الست مش متجوزة عشان تبقى خدامة للرجل»

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مفيدة شيحة: «الست مش متجوزة عشان تبقى خدامة للرجل» مفيدة شيحة: «الست مش متجوزة عشان تبقى خدامة للرجل»

التحرير

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قالت الإعلامية مفيدة شيحة، اليوم الثلاثاء، تعلّيقًا على هاشتاج "#كوباية_الشاي_على_مين؟"، والذي تم تداولها بكثرة عبر الشبكات الاجتماعية مؤخرًا، إن "الست مش متجوزة عشان تخدم الراجل، والراجل لازم يحترم المرأة".

أضافت شيحة، خلال تقديمها برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، عبر فضائية "سي بي سي"، أن "الست مش دورها إنها تخدم الراجل، وشرعًا ودينًا الراجل مش متجوز شغالة ولا خدامة، الراجل متجوز شريكة.. ولو عندك المقدرة تجيب شغالة اتفضل جيب".

تابعت: "أنا معنديش مشكلة أعمل للراجل كوباية شاي، لكن يطلب باحترام، وأن يكون في تبادل، التقاليد والأعراف بتقول إن الست تخدم الزوج، لكن ده مش من المسلمات ولا فرض على المرأة، من الأخر يعني إحنا بنعمل كوباية الشاي بمزاجنا".

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التحرير

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