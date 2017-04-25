العطفي : نصيب المواطن المصري انخفض من المياه بنسبة 20%

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والرى الاسبق والامين العام للمجلس العربي للمياه ان نصيب المواطن المصري من المياه انخفض بنسبة 20%.

اضاف العطفي خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته شركة القلعة لدعم مبادرة " الجري من اجل الحياة" والتى أطلقتها الاسترالية مينا جولي ان نصيب الفرد فى مصر من المياه بلغ 700 متر مكعب فقط فى ظل ثبات حصة مصر المائية البالغة 55.5 مليار متر مكعب لافتا الى ان تلوث المياه فى مصر يعني اهدارها ايضا واننا نفقد سنويا مواطن كل 19 ثانية بسبب تلوث المياه كما ان هناك ارقام مقلقة للغاية منها ان اكثر من مليار ونصف المليار ليسوا لديهم مياه نظيفة .

واوضح العطفي ان قضية المياه لا تشغل فقط صانعي القرار بل المواطن ايضا وامنه المائي والغذائي مطالبا بضرورة وضع سياسات فاعلة لتحقيق حسن ادارة الموارد المائية لان المواطن له الحق فى الحصول على مياه نظيفة وغذاء صحي مشيرا الى ان ضرورة توعية الاطفال باهمية المياه وندرتها .

علقت مينا جولي- مؤسسة منظمة Thirst " العطش " وإحدى الأعضاء الشابة لدى منتدى الاقتصاد العالمي وصاحبة المبادرة- قائلة "إن مشكلة ندرة المياة العالمية هي فرصة للابتكار والريادة. إذا لم تتكاتف كافة الأطراف لحل هذه المشكلة فإننا بصدد مواجهة أزمة عالمية يصعب حلها بحلول عام 2030 حيث سيفوق الطلب على المياة الكميات والموارد المتوفرة بنسبة 40%."

واستطردت جولي أن المنتدى الاقتصادي العالمي قد قام العام الماضي بوضع مشكلة المياة النظيفة والصرف الصحي في قائمة أكبر المشاكل التي نواجهها حالياً بل أنها ستكون الأزمة الرئيسية في العقد التالي. وصرحت بأنه حسب الاحصائيات العالمية الأخيرة، هناك 650 مليون شخص حول العالم يعيش بدون ماء وبحلول عام 2025 سيعاني ثلث سكان العالم من هذه المشكلة.

واوضحت انها ستظل تجري وتجري لايجاد حل لهذه المشكلة " فلا يجب ان ننتظر حتى تنضب المياه " لافتة الى ان هذه ليست المبادرة الاولى لها بل كان لها مبادرة اخرى للجرى حول 7 مناطق صحراوية حول العالم لم تكن تشمل مصر وان هذه اول زيارة لها الى مصر لافتة الى انها كانت محامية فى شركة استثمارات مالية وتركت عملها للتفرغ فى عام 2012 لانشاء منظمة "العطش" بعد حضورها المنتدى الاقتصادي العالمي وتاثرها بخطورة ازمة المياه وتدهورها .

واوضحت انها قامت بتوعية مليون طفل حول العالم باهمية المياه وضرورة الترشيد وعدم الاهدار لافتة الى انها تحاول تسليط الضوء حول التعاون بين الدول المشتركة فى نهر واحد وشددت على ضرورة تغيير الثقافة فى مصر خاصة الشعور بوفرة المياه موضحة ان التحدي الذى يواجه مصر هو ضرورة التعاون مع دول حوض النيل والوصول الى اتفاق يوفر لها حصتها المائية وهو ما يتطلب مفاوضات لافتة الى ان قضية سد النهضة كانت هى الشاغل الاكبر لجميع المزارعين المصريين الذين قابلتهم خلال رحلتها الى مصر مشيرة الى ان سد النهضة لن يكون السد الاخير لذلك لابد من الوصول الى حل عادل وشامل مع دول حوض النيل .

ولفتت الى انه خلال رحلتها التى استمرت 40 يوما شربت 160 لتر من المياه بمعدل 4 لتر يوميا منوهة بان هناك صناعات تستهلك الكثير من المياه وعلى سبيل المثال فبنطلون جينز واحد يستهلك لتصنيعه 11 الف لتر من المياه .

وصرح هشام الخازندارالشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة حول دعمه لمبادرة Run4water قائلاً " نعي جيداً أن ملايين الأشخاص حول العالم يموتون جراء أمراض تتعلق بقصور إمدادات المياة والصرف الصحي والنظافة العامة. وفي مصر تعاني الميزانية المائية المصرية عجزاً شديداً بين الموارد المائية المتاحة والاستخدامات الحالية، حيث يقترب نصيب الفرد من حد الفقر المائي المدقع (500 متر مكعب/سنة) وهو الجانب التي تكرس له الحكومة المصرية كل الطاقات لإيجاد حلول سريعة وفعالة. كل هذه المعطيات تدق ناقوس الخطر وتدعو بشكل مباشر لتكاتف الأطراف المعنية من قطاع خاص وعام ومؤسسات المجتمع المدني للتفكير خارج الصندوق وإيجاد موارد مائية غير تقليدية لسد الفجوة بين العرض والطلب. ولعل دعمنا ومشاركتنا اليوم في مبادرة الرائدة الاسترالية مينا جولي لهي خطوة للفت الأنظار إلى هذه القضية الهامة. أتمنى أن أرى المزيد من المبادرات الطموحة في هذا الإطار لتجنب حروب المستقبل المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط حول مصادر المياة وهو ما أكدته الدراسات الحديثة."

وأضافت غادة حموده رئيس قطاع التسويق والاستدامة بشركة القلعة " إننا في شركة القلعة معنيين بتطبيق أهداف التنمية المستدامة العالمية للأمم المتحدة والتي تؤمن الشركة أنها أحد الركائز التنموية الهامة في الألفية الجديدة لما توفره من أطر متكاملة تساهم في تكامل العمليات الإنتاجية مع تحقيق أقصى فائدة للمجتمعات. ومن هنا جاءت مشاركتنا ودعمنا لمبادرة Run4Water التي تركز على الهدف السادس الذي يدعو لضمان توافر المياة وخدمات الصرف الصحي للجميع. إن توافر المياة يستلزم الاستخدام الرشيد لمواردها ويقع عبء كبير في هذا الإطار على العمليات الصناعية والإنتاجية وهو ما جعلنا ننتبه دوماً إلى استخدام آلالات ومعدات تعمل على ترشيد استهلاك المياة وتقليل الفاقد وهو ما يبدو جلياً في العمليات الإنتاجية لشركة مزارع دينا على سبيل المثال."

يذكر أن الرائدة العالمية مينا جولي البالغة من العمر 46 عاماً قد قامت بتأسيس منظمة ثيرست والتي أطلقتها في اليوم العالمي للمياة عام 2012. وتهدف المبادرة إلى دعم الأفراد والشركات والمجتمعات حول أزمة المياة العالمية بالجري بطول الأنهار الرئيسية في العالم كونها المصادر الرئيسية للمياة. وتتركز رؤية المنظمة في تكوين قاعدة من الأبطال من الأفراد والشركات للعمل سوياً على تغيير العادات الاستهلاكية للشعوب وجذب المستهلك نحو المنتجات المستدامة للمياه .

وأطلقت إشارة البدء لمبادرة Run4water خلال اليوم العالمي للمياه والموافق 22 مارس تتضمن رحلة المبادرة الرائدة الجري بطول الأنهار في البرازيل واستراليا والصين ومصر والمملكة المتحدة على مدى ستة أسابيع للفت الأنظار إلى هدف المبادرة النبيل ودعوة كافة الجهات المعنية للتكاتف لضمان توافر مياه نظيفة وصرف صحي للجميع.

وتأتي مصر كالمحطة قبل الأخيرة لرحلة جولي التنموية والتي بدأت على ضفاف النيل في الأقصر وأسوان يوم 22 إبريل لتنتهي في القاهرة يوم 23 إبريل.