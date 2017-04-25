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شيخ الأزهر: «النبي لم يقتل مرتدًا»

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شيخ الأزهر: «النبي لم يقتل مرتدًا» شيخ الأزهر: «النبي لم يقتل مرتدًا»

التحرير

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قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن هناك أصواتا من الفقهاء القدامى ترى أن الردة لا حد فيها بالقتل، موضحًا أنهم استدلوا بحديث بن عمر «لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتي بامرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه تقاتل ونهى».

أضاف الإمام الأكبر، خلال برنامجه الذي يُذاع عبر شاشة التيلفزيون المصري، أنه «معنى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه المرأة لا يُتصور منها خطرًا»، مشيرًا إلى أن «النبي لم يقتل مرتدًا».

وحول وجود تعارض بين مفهوم الردة ومبدأ المواطنة، قال الطيب: «المواطنة هي التي نتعامل بموجبها الآن، وإذا كانت الردة ستظهر في ثوب الجريمة والاعتداء والخيانة العظمى فإنه من الطبيعي أن تتعامل معها المواطنة على أنها جريمة تستوجب العقوبة، لكن إذا كانت الردة لا تُشكل جريمة بموجب المواطنة، فأعتقد أن الأخيرة لا تتصدى لموضوع كهذا».

 

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التحرير

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