النزاع في «المصريين الأحرار».. مجلس الأمناء يدعو لانتخاب رئيس للحزب

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عاد مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار -المنحل في مؤتمر عام 30 ديسمبر الماضي- للظهور من جديد بإعلان إجراء انتخابات لرئيس الحزب، والأمين العام، في مايو المقبل، رغم إجراء الانتخابات في 24 مارس الماضي، وفاز فيها بالتزكية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.

كان آخر ظهور لمجلس أمناء «المصريين الأحرار» في 14 فبراير الماضي بمؤتمر حضره نجيب ساويرس مؤسس الحزب، في إطار الصراع مع عصام خليل رئيس الحزب، بعد مشكلة تعديل اللائحة الأساسية وإلغاء مجلس الأمناء في ديسمبر الماضي بمؤتمر عام رفض عقده مجلس الأمناء وأصر عليه رئيس الحزب.

«المصريين الأحرار» قد يواجه مصير أحزاب أخرى حدث بها نزاع على الشرعية مثل حزب الوفد، وحزب الغد، وأعلن مجلس الأمناء في بيان اليوم، أنه أغلق باب الترشح على منصبي رئيس الحزب والأمين العام وعضوية الهيئة العليا، أمس الإثنين، وأن لجنة الانتخابات في الحزب تلقت 185 استمارة ترشح على مقاعد الهيئة العليا التي تبلغ 50 مقعدا، وأن عضوين فقط ترشحا على منصبي رئيس الحزب والأمين العام هما دكتور محمود العلايلي وأحمد سامر.

وأوضح البيان أن الانتخابات ستجرى في 5 مايو المقبل بمقر حزب المصريين الأحرار (قصر محمد محمود) بشارع الشيخ ريحان، مضيفا أن الانتخابات يشرف عليها لجنة مستقلة يرأسها المستشار جميل برسوم، وتجرى تحت رقابة عدد من منظمات المجتمع المدني، والهدف «استعادة الحزب بعد شهور من اختطافه وإعادة تصحيح وتطهير للحزب من المخربين»، وفقا للبيان.

وقال البيان إن «يوم 5 مايو سيعود الحزب لشرفاء المصريين الأحرار، ليكون حزبا ديمقراطيا يرفع لواء الليبرالية ويثري الحياة السياسية والحزبية، وأن الانتخابات ستجرى وفقا للائحة الحزب المعترف بها من قبل لجنة شؤون الأحزاب السياسية ستضع نهاية لمغامرات سماسرة السياسة».

يذكر أن الدكتور عصام خليل فاز برئاسة الحزب في 24 مارس الماضي، وتم إجراء انتخابات العهيئة العليا، وقد نقل مقر الحزب الرئيسي من قصر محمد محمود الذي يمتلكه ساويرس إلى مصر الجديدة، وتلقى خليل تهنئة العديد من النواب ومنها تهنئة رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، ويوجد في جبهة عصام خليل النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية وأغلب النواب، بينما انضم لجبهة ساويرس النائب الشاب إبراهيم عبد الوهاب، والنائبة التي أعلن الحزب عن إقالتها منه نادية هنري.