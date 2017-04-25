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تفاصيل لقاء وزير التعليم مع اتحاد طلاب مدارس مصر

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تفاصيل لقاء وزير التعليم مع اتحاد طلاب مدارس مصر تفاصيل لقاء وزير التعليم مع اتحاد طلاب مدارس مصر

التحرير

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كشف اتحاد طلاب مدارس ، فى بيان صحفي، تفاصيل لقائهم  بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يوم 11 أبريل الماضي في حضور المجلس الأعلى للآباء والأمناء والمعلمين.

وأكد الدكتور طارق شوقي، في حديثه، أهمية دور مديري الإدارات التعليمية والمديريات، وأن منصب مدير المديرية سيكون عن طريق مسابقات ليفوز بالمنصب الأكثر كفاءة.

وأكد أن المعلمين عليهم دور كبير في تطوير التعليم، وأنه يعلم الكثير والكثير عن مشاكلهم، وأنه يتواصل معاهم بشكل دائم، ويسعى لحل كل مشاكلهم، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم  بتنمية مهارات المعلم وإعداده جيدًا.

وقال الاتحاد، فى بيانه، إن وزير التعليم صرح أيضًا بأنه سيتم النظر في طباعة الكتاب المدرسي، ومن  العام القادم ستبدأ تجربة تقليل طباعة الكتاب المدرسي بنسبة ٧٠٪ للصفين الأول والثاني الثانوي، وربط المدارس ببنك المعرفة، والاهتمام بالأنشطة داخل المدارس.

وطلب الوزير من أمين اتحاد طلاب مدارس مصر الاستماع لآراء الطلاب ومشاكلهم، وتحدث الطالب أدهم إيهاب أمين اتحاد طلاب محافظة شمال سيناء ورئيس لجنة التكنولوجيا والبحث العلمي للاتحاد، عن المشاكل العصيبة التي تواجه طلاب المحافظة وتعيق العملية التعليمية مثل كثرة حدوث تفجيرات في المدارس واضطراب الأوضاع الأمنية، وأنه في امتحانات الفصل الدراسي الأول في مدرسة العريش الثانوية بنات اخترقت طلقة نارية زجاج الفصل، مما أدى إلي فزع الطالبات داخل اللجنة، وفي مدرسة العاشر من رمضان اخترقت طلقة نارية زجاج الفصل وأدت إلى وفاة طالبة، وطلب من وزير التعليم إلغاء منهج شهر إبريل لإدارات رفح والعريش والشيخ زويد وطالب بإضافة ٢,٥٪ لطلاب الصف الثالث الثانوي في هذه الإدارات.

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التحرير

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