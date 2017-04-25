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بالصور – أعضاء " النور" يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسة الحزب

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مصراوي Masrawy

انتخابات رئاسة حزب النور (1)انتخابات رئاسة حزب النور (1)

انتخابات رئاسة حزب النورانتخابات رئاسة حزب النور

انتخابات رئاسة حزب النور (3)انتخابات رئاسة حزب النور (3)

انتخابات رئاسة حزب النور (4)انتخابات رئاسة حزب النور (4)

انتخابات رئاسة حزب النور (5)انتخابات رئاسة حزب النور (5)

انتخابات رئاسة حزب النور (6)انتخابات رئاسة حزب النور (6)

انتخابات رئاسة حزب النور (7)انتخابات رئاسة حزب النور (7)

انتخابات رئاسة حزب النور (8)انتخابات رئاسة حزب النور (8)

انتخابات رئاسة حزب النور (9)انتخابات رئاسة حزب النور (9)

انتخابات رئاسة حزب النور (10)انتخابات رئاسة حزب النور (10)

انتخابات رئاسة حزب النور (11)انتخابات رئاسة حزب النور (11)

انتخابات رئاسة حزب النور (12)انتخابات رئاسة حزب النور (12)

انتخابات رئاسة حزب النور (13)انتخابات رئاسة حزب النور (13)

انتخابات رئاسة حزب النور (14)انتخابات رئاسة حزب النور (14)

انتخابات رئاسة حزب النور (15)انتخابات رئاسة حزب النور (15)

انتخابات رئاسة حزب النور (16)انتخابات رئاسة حزب النور (16)

كتب – عبد الله قدري

تصوير – أحمد النجار

أدلى أعضاء الجمعية العمومية لحزب النور، بأصواتهم في انتخابات الهيئة العليا ورئاسة الحزب اليوم الثلاثاء.

وذكر حزب النور في بيان، أن الانتخابات يتنافس عليها أكثر من 70 عضوًا بالحزب أغلبهم من الشباب على 50 مقعدًا بالهيئة العليا، فيما يتنافس 8 شباب على 4 مقاعد بسكرتارية الجمعية العمومية.

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