رئيس "دينية النواب": مؤتمر الأزهر للسلام رحمة بين البشر

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن الأزهر الشريف في مؤتمره العالمي للسلام يدعو العالم إلى المحبة و العدل والمساواة والرحمة بين البشر.

وأضاف العبد في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أن رعاية الأزهر والإمام الأكبر لمساعي السلام في العالم بالتعاون مع الفاتيكان تؤكد مدى التآخي بين المؤسسات الدينية في الشرق والغرب.

وأكد العبد أن انعقاد هذا المؤتمر في مصر أرض السلام، تحمل رسالة للعالم أن مصر تنعم بالأمان والتعايش السلمي، وأن الأزهر بمنهجه الوسطي الذي لا يعرف تشدد ولا عنف ولا كراهية، وحائط الصد لكل الأفكار المتطرفة التي تغذي الإرهاب.

وينظم الأزهر الشريف، الخميس المقبل، "المؤتمر العالمي للسلام"، بحضور عدد من القيادات الدينية من أنحاء العالم.

ويشارك في المؤتمر البابا فرنسيس الثاني بابا الفاتيكان، الذي سيلقي كلمة في الجلسة الختامية، عقب زيارته الرسمية للإمام الأكبر بمشيخة الأزهر الشريف.

يناقش المؤتمر 4 محاور رئيسية، تتمثل في: معوقات السلام في العالم المعاصر.. المخاطر والتحديات، وإساءة التأويل للنصوص الدينية وأثره على السلم العالمي، والفقر والمرض بين الحرمان والاستغلال وأثرهما علي السلام، وثقافة السلام في الأديان بين الواقع والمأمول.​