السيسي يفتتح مؤتمر الشباب الثالث بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء

كتبت- ياسمين محمد:

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، حضور المؤتمر الدوري الثالث للشباب المنعقد حاليًا بمدينة الإسماعيلية، الوقوف دقيقة حداد على جميع الشهداء، قبل افتتاح الدورة الثالثة للمؤتمر.

يعد المؤتمر هو الشهري الثالث للشباب، والذي يعقد بفندق ميركيو، بمحافظة الإسماعيلية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار قيادات الدولة.

يشارك فيه 1200 شابًا وشابة من مختلف الفئات العمرية، يمثلون إقليم القناة والمحافظات الأخرى، حيث يشارك بالمؤتمر شباب محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية، علاوة على شباب من محافظتىّ شمال وجنوب سيناء، وبعض من شباب المحافظات الأخرى.

وعرض المؤتمر فيلمًا تسجيليًا بعنوان "غنوة عالسمسية" يرصد بشكل كامل بطولات أبطال مدن القناة يعقبها يعقبها فقرة فنية تسجد احتفالات أعياد تحرير سيناء سيتم عرض تقديمى عن مؤتمرات الشباب، وعرض فيلم تسجيلي بعنوان "ابدع.. انطلق" ثم كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي وإعطاء الإشارة بإطلاق المؤتمر.

وبعد انتهاء الجلسة الافتتاحية يعقد الرئيس السيسى لقاءً مع مجموعة تضم 150 شابًا من مدن القناة وسيناء للاستماع الى مطالبهم ومشاكلهم.