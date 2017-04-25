هولاند محذرًا: الفوز على اليمين المتطرف ليس مضمونًا

(أ ف ب):

حذر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الثلاثاء، من أن فوز الوسطي إيمانويل ماكرون على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن خلال الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في السابع من مايو المقبل ليس مضمونًا.

وقال هولاند في تصريح أدلى به خلال زيارة إلى غرب فرنسا: "اعتقد أنه من المناسب أن نكون في غاية الجدية وفي حالة تعبئة كاملة؛ وعلينا أن نعتبر أن لا شيء مضمونًا بعد، وأن الفوز يجب أن ينتزع وأن نستحقه".