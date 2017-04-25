"الإعلام الفلسطينية": تبرئة الاحتلال الإسرائيلي لقاتل الطفلة "هديل" دعوة للإرهاب

رام الله - (أ ش أ):

اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية، تبرئة شرطة الاحتلال الإسرائيلي لقاتل الطفلة الشهيدة هديل عواد، 14 عامًا، والمتسبب بجرح ابنة خالتها نورهان عواد، 15 عامًا،، دعوة علنية للإرهاب، وتشجيعًا على الفتك بأبناء الشعب الفلسطيني بدم بارد.

وأكدت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن تنافس محاكم الاحتلال الصورية على إطلاق سراح القتلة، يثبت التمييز العنصري لإسرائيل، التي تغمض عينيها عن قاتلي الأطفال، وتمنح أرفع الأوسمة لجنودها المتورطين بالدم، كما في حال الشاب عبد الفتاح الشريف، وتحمي المتطرفين الذين أحرقوا الطفل محمد أبو خضير، وأبادوا عائلة دوابشة.

وحثت المدافعين عن الطفولة حول العالم، وفي مقدمتهم "اليونيسيف"، على التحرك لحماية الأطفال الفلسطينين، ومقاضاة القتلة على جرائمهم التي لا تسقط بالتقادم، في كل المحافل الأممية، داعية وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية، إلى عدم تبني رواية الاحتلال، التي تحاول تزوير الحقائق، وتبث الأكاذيب صباح مساء تجاه الأطفال الفلسطينين.