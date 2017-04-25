أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 26/4/2017 بالأسواق -
انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 إبريل 2017 في جميع البنوك و السوق السوداء -
«محامي جنوب القليوبية» تجمع ١٠٠ ألف جنيه من أعضائها -
فيديو.. إسلام بحيري: ما يفعله الأزهر حاليا هو «إباحة دماء الناس» -
الطبيب الهندي: كلنا بنصلي لإيمان.. وماينفعش يتقال علينا «حرامية» -
بالفيديو || فتاة تقتحم موكب السيسي .. وحرسه الشخصي يستعد للمواجهة -
20 صورة ترصد احتفالات الآلاف بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

"الإعلام الفلسطينية": تبرئة الاحتلال الإسرائيلي لقاتل الطفلة "هديل" دعوة للإرهاب

Google+ Print
"الإعلام الفلسطينية": تبرئة الاحتلال الإسرائيلي لقاتل الطفلة "هديل" دعوة للإرهاب "الإعلام الفلسطينية": تبرئة الاحتلال الإسرائيلي لقاتل الطفلة "هديل" دعوة للإرهاب

مصراوي Masrawy

عائلة الطفلة الشهيدة هديل عواد

رام الله - (أ ش أ):

اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية، تبرئة شرطة الاحتلال الإسرائيلي لقاتل الطفلة الشهيدة هديل عواد، 14 عامًا، والمتسبب بجرح ابنة خالتها نورهان عواد، 15 عامًا،، دعوة علنية للإرهاب، وتشجيعًا على الفتك بأبناء الشعب الفلسطيني بدم بارد.

وأكدت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن تنافس محاكم الاحتلال الصورية على إطلاق سراح القتلة، يثبت التمييز العنصري لإسرائيل، التي تغمض عينيها عن قاتلي الأطفال، وتمنح أرفع الأوسمة لجنودها المتورطين بالدم، كما في حال الشاب عبد الفتاح الشريف، وتحمي المتطرفين الذين أحرقوا الطفل محمد أبو خضير، وأبادوا عائلة دوابشة.

وحثت المدافعين عن الطفولة حول العالم، وفي مقدمتهم "اليونيسيف"، على التحرك لحماية الأطفال الفلسطينين، ومقاضاة القتلة على جرائمهم التي لا تسقط بالتقادم، في كل المحافل الأممية، داعية وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية، إلى عدم تبني رواية الاحتلال، التي تحاول تزوير الحقائق، وتبث الأكاذيب صباح مساء تجاه الأطفال الفلسطينين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
20 صورة ترصد احتفالات الآلاف بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب

20 صورة ترصد احتفالات الآلاف بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب

وزير النقل يشارك في جلسة "تنمية محور قناة السويس" باليوم الثاني لمؤتمر الشباب ​

وزير النقل يشارك في جلسة "تنمية محور قناة السويس" باليوم الثاني لمؤتمر الشباب ​

"مجلس الدولة الليبي" يبلغ كوبلر بانزعاجه من إضاعة الوقت في تعديل الاتفاق السياسي

"مجلس الدولة الليبي" يبلغ كوبلر بانزعاجه من إضاعة الوقت في تعديل الاتفاق السياسي

مصر تحصل على المركز الثالث في مسابقة "أمير الشعراء"

مصر تحصل على المركز الثالث في مسابقة "أمير الشعراء"