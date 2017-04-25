القبض على 4 قُصَّر تعدوا جنسيًّا على طفل بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

تمكن ضباط مباحث مركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، من إلقاء القبض على 4 أطفال، لم يتجاوزوا سن الرشد، بعد استدراجهم تلميذًا بالصف الثاني الابتدائي والتعدي عليه جنسيًّا داخل عقار تحت الإنشاء بقرية سلكا.

كان اللواء، أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقي إخطارًا من أحد الأشخاص يفيد باستدراج 4 أطفال بالقرية لنجله، بالصف الثاني الابتدائي، إلى أحد العقارات "تحت الإنشاء"، والتعدي عليه جنسيًّا.

تشكّلت حملة أمنية من ضباط مباحث مركز المنصورة بقيادة الرائد رامي الطنطاوي، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب أمير الوكيل، وجرى ضبط كلٍّ من: "محمد. م. ع"، وشهرته "لمونة"، 13سنة، ترزي، و"صلاح.م.ا"، وشهرته "مخمخ"، 15سنة، ترزي، و"صلاح. ن. ش"، 14سنة، ترزي، و"علاء.ر.م"، وشهرته "شمو"، 14سنة، طالب، ويقيمون بقرية سلكا.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة.

حُرّر المحضر رقم 36/2017 جنح مركز المنصورة، وبالعرض على النيابة العامة قررت عرض المجني عليه على الطب الشرعي وبيان ما به من إصابات.