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مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد يتفقد نقاط تفتيش بأسيوط (صور)

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مصراوي Masrawy

مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد يتفقد نقاط تفتيش بأسيوط (صور) تفقد نقاط تفتيش بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

تفقد مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد اللواء هشام لطفي الحالة الأمنية بعدد من الخدمات الأمنية ونقاط التفتيش والتمركزات وبعض الإدارات في نطاق مديرية أمن أسيوط.

جاء ذلك للتأكد من استنفار القوات والوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها في مواجهة أي اعتداءات خلال الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

وخلال الجولة، التقى مساعد الوزير بعض الضباط والأفراد في نقاط الخدمات، للتعرف على متطلباتهم، ومتابعة استعدادهم الأمني لمواجهة الطوارئ.​

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