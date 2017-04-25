لاعب الأهلي مطلوب من الغواصات الصفراء

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تلقت إدارة النادي الأهلي، دعوة رسمية من نادي فياريال الإسباني، بشأن ناصر ماهر، لاعب وسط الفريق المعار إلى نادي بتروجيت.

وأبلغ نادي الغواصات الصفراء، الأهلي برغبته في قضاء اللاعب فترة معايشة من أسبوع إلى 10 أيام، خلال مايو المقبل،للوقوف على مستواه بشكل دقيق قبل الدخول في مفاوضات رسمية.

وأخطر النادي الأهلي فريق بتروجيت طلب فياريال خاصة وأن اللاعب على قوة النادي البترولي حاليا ويدرس بتروجيت التوقيت المناسب لسفر اللاعب في شهر مايو وفقا لجدول الدوري.

يذكر أن ناصر ماهر من المواهب الشابة حيث يتمتع بمستوى متميز وثابت ولفت الأنظار إليه بشدة خلال الفترة الماضية وهو ما دفع نادي فياريال لطلب المعايشة لمتابعة اللاعب على أرض الواقع.