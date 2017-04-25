رسائل «إيناسيو» لجهازه المعاون: الانتصارات هي الحل

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عقد البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، اجتماعًا اليوم، الثلاثاء، مع الجهاز المعاون له.



وجاء الاجتماع من أجل تقييم الفترة الماضية والتجهيز للفترة المقبلة التي تشهد تحديات كبيرة.



وأكد إيناسيو خلال الاجتماع رضاه عن عمل الجهاز الفني خلال الفترة الماضية، معربًا عن تفاؤله بما تحقق وما سيتحقق مستقبلاً.



وشدد، بحسب بيان، على أنه ما يهمه فى الفترة الحالية هو استمرار الانتصارات فقط من أجل رفع الروح المعنوية من جديد في نفوس اللاعبين وزيادة الثقة لديهم مما ينعكس على جماهيرهم العريضة التى تنتظر منهم الكثير.