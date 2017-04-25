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مدافع ليفربول: عودة «لالانا» ستساعدنا كثيرا

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مدافع ليفربول: عودة «لالانا» ستساعدنا كثيرا مدافع ليفربول: عودة «لالانا» ستساعدنا كثيرا

التحرير

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يعتقد راجنار كلافان، مدافع ليفربول الإنجليزي، أن فريقه سيستفيد من عودة آدم لالانا، بشكل كبير خلال مباراة الفريق القادمة أمام واتفورد.

ولم يشارك لالانا في مباريات الريدز منذ مواجهة مانشستر سيتي التي انتهت بالتعادل الإيجابي في 19 مارس، وسيكون أحد خيارات يورجن كلوب عندما يصبح في كامل جاهزيته.

هذا وتحدث قلب الدفاع الإستوني مع الموقع الرسمي عن أهمية عودة لالانا قائلاً: "عودته للفريق ستساعدنا بشكل كبير، حيث تعتبر عودة جميع اللاعبين أمر في غاية الأهمية وسيكون لدينا خيارات أكثر".

وتابع: "دائماً ما نستفيد من سرعته ومجهوده على أرض الملعب ولا يوجد شك بأنه لاعب جيد وشخص طيب للغاية، إنه يساعد الفريق بشكل كبير لا سيما مع تبقي أربع مباريات قبل نهاية الموسم".

وقد غاب كلافان عن المباراتين الماضيتين بسبب إصابة عضلية ولكنه يأمل بأن يتمكن من المشاركة في مباراة الفريق القادمة.

وعن حالته البدنية، قال: "لا يمكنك توقع أي شيء في الحياة، ولكن إصابتي تحسنت بشكل ملحوظ الآن، تدربت مع الفريق لمرة واحدة بالإضافة إلى التدرب مع مدرب اللياقة البدنية في عدة مناسبات".

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التحرير

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