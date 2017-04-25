إيمري تشان: تحقيق 4 انتصارات يؤهلنا لدوري أبطال أوروبا

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شدد الألماني إيمري تشان لاعب وسط نادي ليفربول الإنجليزي، على أهمية استغلال فريقه لخيبة الأمل التي يشعر بها بعد خسارته أمام كريستال بالاس بنتيجة (2-1)، لإنهاء الموسم الحالي بأربعة انتصارات متتالية.

وكان كريستال بالاس قد أنهى سلسلة الريدز الخالية من الخسارة التي دامت لسبع مباريات، مما أثر على آمالهم في التأهل لدوري أبطال أوروبا بشكل سلبي.

وأكد لاعب الوسط الألماني، أن أجواء خيبة الأمل والإحباط خيمت على الفريق في غرفة تغيير الملابس بعد المباراة، ولكنه يصر على أهمية إظهار ردة الفعل المطلوبة عبر حصد أكبر عدد ممكن من النقاط في المباريات الأربع الأخيرة بدءاً من مباراة واتفورد، الاثنين المقبل.

وأشار إلى أهمية استغلال الفترة المتبقية من الموسم الحالي قائلاً: "يجب علينا تحقيق 4 انتصارات، سنواجه واتفورد في المباراة القادمة ونريد الفوز بها، سنرى ما سيحدث لاحقاً، الجميع يشعر بخيبة الأمل لأن الفوز كان بمتناولنا أمام كريستال بالاس".

وتابع: "صنعنا بعض الفرص وتلقينا هدف آخر من كرة ثابتة، تدربنا كثيراً على كيفية التصدي للكرات الثابتة وتعاملنا معها بشكل جيد للغاية ولكننا استقبلنا هدف من كرة ثابتة مرة أخرى".

وأضاف: "دائماً ما تشعر بخيبة الأمل بعد الخسارة ولكننا لم نقدم مباراة سيئة إلى درجة كبيرة، تحلينا بالصبر وتمكنا من تسجيل الهدف الأول، يجب علينا التعامل مع هذا النوع من المواقف بذكاء".

واختتم: "من الطبيعي أن يصيبنا الإحباط بعد هذه المباراة ولكن من الضروري أن ننظر إلى الأمام بدءاً من ليلة الاثنين، يجب علينا النهوض مجدداً والأمر مازال بين أيدينا، سننجح في التأهل لدوري أبطال أوروبا في حال تحقيق الفوز في المباريات الأربع الأخيرة من الموسم، ستتقابل الفرق الكبيرة مع بعضها البعض لذلك من المهم أن نبذل قصارى جهدنا".