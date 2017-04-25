أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 26/4/2017 بالأسواق -
انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 إبريل 2017 في جميع البنوك و السوق السوداء -
«محامي جنوب القليوبية» تجمع ١٠٠ ألف جنيه من أعضائها -
فيديو.. إسلام بحيري: ما يفعله الأزهر حاليا هو «إباحة دماء الناس» -
الطبيب الهندي: كلنا بنصلي لإيمان.. وماينفعش يتقال علينا «حرامية» -
بالفيديو || فتاة تقتحم موكب السيسي .. وحرسه الشخصي يستعد للمواجهة -
20 صورة ترصد احتفالات الآلاف بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

برشلونة يسعى إلى خطف «معجزة» توتنهام

Google+ Print
برشلونة يسعى إلى خطف «معجزة» توتنهام برشلونة يسعى إلى خطف «معجزة» توتنهام

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن برشلونة الإسباني يسعى إلى ضم الدولي الدنماركي، كريستيان إريكسن، لاعب وسط توتنهام الإنجليزي.

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن برشلونة يسعى لإعادة بناء الفريق بعد خسارة دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي، والخروج من الدور ربع النهائي.

وكشفت الصحيفة أن برشلونة يخطط لاستغلال علاقة لاعبه السابق مايكل لاودروب بمواطنه إريكسن، لإقناعة بالانضمام للفريق الكتالوني في الصيف.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رئيس النادي الإنجليزي، دانيل ليفي، متمسك بالنجوم ولا يريد أن يرحل أي لاعب من القوام الأساسي في الفريق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«محامي جنوب القليوبية» تجمع ١٠٠ ألف جنيه من أعضائها

«محامي جنوب القليوبية» تجمع ١٠٠ ألف جنيه من أعضائها

فيديو.. إسلام بحيري: ما يفعله الأزهر حاليا هو «إباحة دماء الناس»

فيديو.. إسلام بحيري: ما يفعله الأزهر حاليا هو «إباحة دماء الناس»

الطبيب الهندي: كلنا بنصلي لإيمان.. وماينفعش يتقال علينا «حرامية»

الطبيب الهندي: كلنا بنصلي لإيمان.. وماينفعش يتقال علينا «حرامية»

قرارات الأهلي تحسم 3 ملفات هامة.. أبرزها المشاركة في البطولة العربية

قرارات الأهلي تحسم 3 ملفات هامة.. أبرزها المشاركة في البطولة العربية