برشلونة يسعى إلى خطف «معجزة» توتنهام

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن برشلونة الإسباني يسعى إلى ضم الدولي الدنماركي، كريستيان إريكسن، لاعب وسط توتنهام الإنجليزي.

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن برشلونة يسعى لإعادة بناء الفريق بعد خسارة دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي، والخروج من الدور ربع النهائي.

وكشفت الصحيفة أن برشلونة يخطط لاستغلال علاقة لاعبه السابق مايكل لاودروب بمواطنه إريكسن، لإقناعة بالانضمام للفريق الكتالوني في الصيف.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رئيس النادي الإنجليزي، دانيل ليفي، متمسك بالنجوم ولا يريد أن يرحل أي لاعب من القوام الأساسي في الفريق.