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دورتموند يجدد عقد «شاهين» حتى 2019

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دورتموند يجدد عقد «شاهين» حتى 2019 دورتموند يجدد عقد «شاهين» حتى 2019

التحرير

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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، عن تجديد عقد الدولي التركي، نوري شاهين، لاعب خط وسط الفريق، حتى عام 2019، حسبما أفاد النادي عبر موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء.

ويلعب صاحب الـ28 عامًا في أكاديمية الشباب بنادي بوروسيا منذ صيف عام 2001، وأصبح أصغر لاعب يشارك على الإطلاق في الدوري الالماني عن عمر 16 عامًا و355 يومًا.

ولعب شاهين للنادي 203 مباريات، وسجل 19 هدفا، وغادر ملعب سيجنال إيدونا بارك إلى ريال مدريد عام 2011، مقابل 10 ملايين يورو، ثم عاد معاراً لدورتموند قبل الانتقال بشكل دائم عام 2014.

الجدير بالذكر أن نادي بوروسيا دورتموند يحتل المركز الثالث برصيد 56 نقطة، في جدول ترتيب الدوري الألماني "بوندسليجا"، بفارق 6 نقاط عن لايبزيج الثاني (62 نقطة)، وبفارق 14 نقطة عن المتصدر العملاق البافاري بايرن ميونخ بـ70 نقطة.

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التحرير

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