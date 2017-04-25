العين الإمارتي يعتذر عن المشاركة في البطولة العربية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن نادي العين الإماراتي، أنه لن يشارك في بطولة دوري أبطال العرب التي تستضيفها مصر، الصيف المقبل.

وذكر نادي العين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بناءً على تقرير مدرب الفريق زوران ماميتش اعتذرنا عن المشاركة في البطولة العربية كونها لا تخدم برامجه الإعدادي للموسم الكروي الجديد».

وأشار البيان إلى أن طل الدوري الإماراتي، الموسم الماضي، يخوض فترة تأهيل مع المدرب الجديد زوران ماميتش، وسيكون من الصعب عليهم المشاركة في البطولة العربية وفقًا لخطة المدرب الصيفية.

الجدير بالذكر أن البطولة العربية ستقام فى القاهرة و الإسكندرية في الفترة من 21 يوليو لـ5 أغسطس.