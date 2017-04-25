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بوتين: روسيا لن تتخلى عن تعويم "الروبل"

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بوتين: روسيا لن تتخلى عن تعويم "الروبل" بوتين: روسيا لن تتخلى عن تعويم "الروبل"

مصراوي Masrawy

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو - (أ ش أ):

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سلطات البلاد لن تتخلى عن سياسة تعويم سعر الصرف للعملة الوطنية "الروبل" مشيرًا إلى أن تبحث عن حلول سوقية يمكنها التأثير على سعر الروبل.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بوتين - خلال اجتماعه مع رجال أعمال روس - قوله: "من المهم استقرار العملة الوطنية. في ظروف تعويم سعر الصرف، ونحن لن نتخلى عنه، أريد أن يكون واضحا، لأن لدينا الكثير من المخاطر، وإذا عدنا إلى الخلف، وسنحاول التحكم في سعر الصرف بطرق غير سوقية إلى أي درجة سيتمكن البنك المركزي والحكومة من توفير هذا الاستقرار".

وأضاف الرئيس الروسي، مجيبا على سؤال حول الارتفاع الزائد لقيمة الروبل: "نحن نفهم أن هذه واحدة من القضايا الرئيسية. صدقوني، نحن نمارس هذا عمليا، أقول دون أي مبالغة، بشكل يومي. قلقكم مفهوم بالنسبة لنا أيضا. نحن نناقشها دائما. نبحث عن خيارات من التدابير السوقية التي تؤثر على هذه العمليات".

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