فيديو| السيسي يصافح أبطال سيناء تكريما لدورهم في تحقيق الانتصارات

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد المؤتمر الثالث للشباب في مدينة الإسماعيلية، والذي يتوافق مع الذكرى الـ35 لعيد تحرير سيناء.

وصافح السيسي مجموعة من أبطال سيناء تكريمًا لدورهم في انتصارات استرداد أراضي سيناء من العدو المغتصب.

يشارك بالمؤتمر 1200 شاب وشابة من مختلف الفئات العمرية، يمثلون إقليم القناة والمحافظات الأخرى، بجانب شباب من محافظتي شمال وجنوب سيناء، وبعض شباب المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى 100 شاب ممثلين لوزارة التعليم العالى 100 ومثلهم من وزارة الشباب والرياضة، وشباب البرنامج الرئاسى، وشباب الأحزاب السياسية، بجانب 60 شابا وشابة ممن تقدموا بطلب حضور المؤتمر من خلال الموقع الرسمى للمؤتمر، فضلا عن عدد من الوزراء وعدد من نواب البرلمان، ورؤساء الأحزاب والنقابات المهنية والشخصيات العامة.