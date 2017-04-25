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"مبقاش اختيار" حملة بجامعة القاهرة لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه

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"مبقاش اختيار" حملة بجامعة القاهرة لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه "مبقاش اختيار" حملة بجامعة القاهرة لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه

مصراوي Masrawy

جامعة القاهرة

القاهرة- (أ ش أ):

نظم مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، قسم العلاقات العامة والإعلان، حملة بعنوان "مبقاش اختيار" لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه، وأهمية الحفاظ على مياه نهر النيل.

تتناول الحملة التي تأتي في إطار مشاريع التخرج (2016 - 2017) قضايا أخرى مثل أزمة سد النهضة بجانب زيارة أعضاء الحملة للجهات المتخصصة لترشيد مياه النيل.

وأطلق فريق الحملة قافلة بعنوان "مبقاش اختيار" إلى منطقة ميت غمر بمحافظة الدقهلية للتعرف على مدى وعى الأهالي في عدد من القرى على ما توجهه من مشكلة في نقص المياه، وأثر ذلك على الأراضي الزراعية.

وركز فريق القافلة خلال الزيارة بتعريف الأهالي على أساليب الري الحديثة وأحدث الطرق لترشيد استهلاك المياه في المنازل مستهدفين المزارعين الرجال وربات البيوت والشباب و كذلك الأطفال.

كما دعم الحملة مجموعة من الفنانين منهم، الفنان خالد سرحان وأحمد الحلواني وأسامة عبدالله وطارق صبري وبسام علي والفنانة الشابة هند عبد الحليم.

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مصراوي Masrawy

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