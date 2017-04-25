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تحالف لمنظمات ألمانية يدعو لمظاهرة قبل أسبوع من اجتماع مجموعة العشرين

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تحالف لمنظمات ألمانية يدعو لمظاهرة قبل أسبوع من اجتماع مجموعة العشرين تحالف لمنظمات ألمانية يدعو لمظاهرة قبل أسبوع من اجتماع مجموعة العشرين

مصراوي Masrawy

اجتماع مجموعة العشرين

هامبورج (د ب أ)

دعت مجموعة من المنظمات الحقوقية وغير الحكومية ومنظمات حماية البيئة في ألمانيا لمظاهرة كبيرة، وذلك قبل أسبوع من اجتماع رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، المقرر عقده في مدينة هامبورج يومي 7 و8 يوليو القادم.

وقال كريستوف باوتس، المدير العام لاتحاد "كومباكت" الألمانية الحقوقية غير الحكومية، اليوم الثلاثاء إنه من المقرر القيام بـ "موجة احتجاج ضد مجموعة العشرين في الثاني من يوليو القادم بمشاركة عشرات الآلاف تحت شعار "تغيير السياسة ضروري".

وأوضح أن ذلك يشمل إتباع سياسة عالمية عادلة وإنقاذ المناخ وتحقيق عدالة اجتماعية وتعزيز الديمقراطية.

ومن بين المنظمين، منظمات حماية البيئة مثل السلام الأخضر ومنظمة "بوند" لحماية البيئة والطبيعة في ألمانيا وكذلك منظمة "كومباكت" وجمعية "مزيد من الديمقراطية" بهامبورج.

جدير بالذكر أن مجموعة العشرين تضم الـ19 دولة الصناعية والناشئة الرائدة في العالم وكذلك الاتحاد الأوروبي.

ويمثل دول المجموعة نحو ثلثي سكان العالم، و90 بالمئة تقريبا من القوة الاقتصادية العالمية و80 بالمئة من التجارة العالمية.

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