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غالبية الفرنسيين في ألمانيا صوتوا لصالح ماكرون في الجولة الأولى من الانتخابات

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غالبية الفرنسيين في ألمانيا صوتوا لصالح ماكرون في الجولة الأولى من الانتخابات غالبية الفرنسيين في ألمانيا صوتوا لصالح ماكرون في الجولة الأولى من الانتخابات

مصراوي Masrawy

إيمانويل ماكرون

برلين (د ب أ)

صوت الفرنسيون، المقيمون في ألمانيا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، بأغلبية كبيرة لصالح المرشح الاشتراكي الليبرالي إيمانويل ماكرون.

وأعلنت السفارة الفرنسية في برلين، اليوم الثلاثاء، أن نحو 56% من الأصوات الصحيحة ذهبت لصالح وزير الاقتصاد الفرنسي السابق.

وتزيد هذه النسبة بأكثر من الضعف عن نسبة من صوتوا لصالح ماكرون في الانتخابات بوجه عام، حيث حصل على أصوات 24% من الناخبين.

يذكر أن المرشحة اليمينية الشعبوية مارين لوبان حلت في المركز الثاني في الانتخابات بوجه عام، للتنافس ضد ماكرون في جولة الإعادة المقررة في السابع من أيار/مايو المقبل.

وفي المقابل، لم يكن للوبان فرصة للفوز بين الفرنسيين المقيمين في ألمانيا، وذلك بحصولها على 1449 صوتا فقط من إجمالي 42588 صوتا صحيحا؛ أي ما يعادل 3% من أصوات الناخبين، لتأتي في الترتيب بعد المرشح المحافظ فرانسوا فيون والمرشح اليساري جان لوك ميلينشون.

تجدر الإشارة إلى أن هناك 85 ألف فرنسيا مسجلون في قوائم الناخبين في السفارة والقنصليات الفرنسية في ألمانيا.

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