مسلحون يفجرون سيارة مفخخة في تجمع لقبيلة "الترابين" برفح

شمال سيناء - أشرف سويلم:

لقى 4 شباب من بدو قبيلة الترابين مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في تفجير مسلحين سيارة مفخخة بتجمع لأفراد من قبيلة الترابين في أثناء وجودهم بقرية "البرث" جنوب مدينة رفح.

وقالت مصادر أمنية وشهود عيان بمدينة رفح، إن التفجير أسفر عن وقوع بعض الإصابات، جارٍ حصرها، مشيرة إلى نقل الضحايا لمستشفى العريش العام، بينما توجهت قوة عسكرية لمكان الانفجار للسيطرة علي الموقف.

يشار إلى وقوع اشتباكات مسلحة بين عناصر مسلحة يشتبه في انتمائهم لتنظيم بيت المقدس وقبيلة الترابين خلال الشهر الجاري.