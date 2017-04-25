بالصور.. حملة لإزالة الإشغالات من الشوارع التراثية في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

شنت الأجهزة التنفيذية بحي وسط، برئاسة المهندس علي مرسي، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة بشوارع الحي خاصة الشوارع التراثية الشهيرة ذات الطابع الأثري والحضاري.

وقال رئيس حي وسط، إن الحملة أزالت جميع الإشغالات والتعديات الواقعة على حرم الطريق العام، وطاردت الباعة الجائلين المعتدين على الطريق العام والمتسببين في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وأضاف رئيس حي وسط أن الحملة شملت إزالة الحواجز والسلاسل الحديدية والكتل الخرسانية وإطارات الكاوتشوك التالفة، التي تعوق المرور بعدد من المناطق الشهيرة الواقعة بين محطة الرمل ومحرم بك، منها شارع النبي دانيال، ميدان محطة مصر، شارع المفتش، شارع محسن، شارع أمير البحر، النجوم، شارع يكن، كما تمت إزالة جميع اللافتات القماشية غير المرخصة من شارع محرم بك.