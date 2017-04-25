أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 26/4/2017 بالأسواق -
انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 إبريل 2017 في جميع البنوك و السوق السوداء -
«محامي جنوب القليوبية» تجمع ١٠٠ ألف جنيه من أعضائها -
فيديو.. إسلام بحيري: ما يفعله الأزهر حاليا هو «إباحة دماء الناس» -
الطبيب الهندي: كلنا بنصلي لإيمان.. وماينفعش يتقال علينا «حرامية» -
بالفيديو || فتاة تقتحم موكب السيسي .. وحرسه الشخصي يستعد للمواجهة -
20 صورة ترصد احتفالات الآلاف بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. حملة لإزالة الإشغالات من الشوارع التراثية في الإسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حملة لإزالة الإشغالات من الشوارع التراثية (1)حملة لإزالة الإشغالات من الشوارع التراثية (1)

حملة لإزالة الإشغالات من الشوارع التراثية (2)حملة لإزالة الإشغالات من الشوارع التراثية (2)

الإسكندرية – محمد عامر:

شنت الأجهزة التنفيذية بحي وسط، برئاسة المهندس علي مرسي، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة بشوارع الحي خاصة الشوارع التراثية الشهيرة ذات الطابع الأثري والحضاري.

وقال رئيس حي وسط، إن الحملة أزالت جميع الإشغالات والتعديات الواقعة على حرم الطريق العام، وطاردت الباعة الجائلين المعتدين على الطريق العام والمتسببين في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وأضاف رئيس حي وسط أن الحملة شملت إزالة الحواجز والسلاسل الحديدية والكتل الخرسانية وإطارات الكاوتشوك التالفة، التي تعوق المرور بعدد من المناطق الشهيرة الواقعة بين محطة الرمل ومحرم بك، منها شارع النبي دانيال، ميدان محطة ، شارع المفتش، شارع محسن، شارع أمير البحر، النجوم، شارع يكن، كما تمت إزالة جميع اللافتات القماشية غير المرخصة من شارع محرم بك.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في بنك مصر

انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في مصر

انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في مصر

شقيقة إيمان: قنصل مصر بالهند قالي «مش هنخسر علاقات دبلوماسية عشان أختك»

شقيقة إيمان: قنصل مصر بالهند قالي «مش هنخسر علاقات دبلوماسية عشان أختك»

قرار جمهوري هام من «السيسي» يُسعد به الأسرة المصرية.. والتطبيق رسمياً من اليوم

قرار جمهوري هام من «السيسي» يُسعد به الأسرة المصرية.. والتطبيق رسمياً من اليوم