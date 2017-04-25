مخيون يفوز برئاسة «النور» بالتزكية.. ومصدر: انتخابات شكلية

التحرير

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عقد حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، انتخابات داخلية على منصب رئيس الحزب والهيئة العليا والسكرتير، ظهر اليوم الثلاثاء، في أحد فنادق الجيزة.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، فوز الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب الحالي بالتزكية، مثلما حدث في الانتخابات الماضية للحزب عام 2013، إذ لم يترشح أمامه أي من قيادات الحزب.

ولم تنته انتخابات الهيئة العليا للحزب حتى الآن والتي من المقرر أن يتم انتخاب خمسين عضوا بها من أصل سبعين ممن أعلنوا ترشحهم، كما سيليها اختيار أعضاء المجلس الرئاسي وسكرتير الهيئة العليا من الأعضاء الجدد.

ومن أبرز المرشحين لعضوية الهيئة العليا، السيد خليفة نائب رئيس الحزب، وجلال مرة الأمين العام، وأشرف ثابت نائب رئيس الحزب، وطلعت مرزوق مساعد رئيس الحزب للشؤون القانونية، ومحمد إبراهيم منصور وصلاح عبد المعبود، وأحمد خليل، ونادر بكار مساعد رئيس الحزب لشؤون الإعلام.

كان الحزب قد أنهى انتخابات أمناء المحافظات والمراكز وهيئة المكتب خلال شهر يناير الماضي، وذكر مصدر داخل الحزب لـ«التحرير» أن الانتخابات «شكلية» أمام قواعد الحزب، ولن يحدث فيها أية تغييرات من حيث مقاعد رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا، نظرا لعدم وجود كوادر في ذلك التوقيت قادرة على قيادة الحزب في ظل الظروف الحالية.

والجدير بالذكر أن الجمعية العمومية للحزب اكتملت بحضور 500 عضو من كافة المحافظات.