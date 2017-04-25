بالفيديو.. لحظة وصول السيسي مقر انعقاد مؤتمر الشباب بالإسماعيلية

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مقر انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الثالث للشباب في مدينة الإسماعيلية، بالتازمن مع الذكرى الـ35 لعيد تحرير سيناء.



ويشارك في المؤتمر 1200 شاب وشابة من مختلف الفئات العمرية يمثلون إقليم القناة ومحافظات أخرى، بجانب شباب من محافظتي شمال وجنوب سيناء، و100 شاب ممثلين لوزارة التعليم العالي، ومثلهم من وزارة الشباب و الرياضة، وشباب البرنامج الرئاسي والأحزاب السياسية، بجانب 60 شابا وشابة ممن تقدموا بطلب حضور المؤتمر من خلال الموقع الرسمي للمؤتمر، فضلا عن عدد من الوزراء والنواب، ورؤساء الأحزاب والنقابات المهنية والشخصيات العامة.