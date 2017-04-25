بث مباشر.. السيسي يفتتح المؤتمر الوطني للشباب في الإسماعيلية

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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر الحوار الوطني للشباب في الإسماعيلية، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.

ويشارك بالمؤتمر 1200 شاب وشابة من مختلف الفئات العمرية يمثلون إقليم القناة والمحافظات الأخرى، بجانب شباب من محافظتي شمال وجنوب سيناء، وبعض شباب المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى 100 شاب ممثلين لوزارة التعليم العالى 100 ومثلهم من وزارة الشباب و الرياضة، وشباب البرنامج الرئاسى، و شباب الأحزاب السياسية، بجانب 60 شاب وشابة ممن تقدموا بطلب حضور المؤتمر من خلال الموقع الرسمى للمؤتمر، فضلا عن عدد من الوزراء وعدد من نواب البرلمان، ورؤساء الأحزاب والنقابات المهنية والشخصيات العامة.

ويناقش المؤتمر خلال الجلسات عدداً من الموضوعات أبرزها: مواجهة ارتفاع أسعار السلع والمسئولية المشتركة بين الدولة والمجتمع و المواطن، وجهود الدولة لرعاية المواطن صحياً واجتماعياً، و آفاق التنمية المستدامة فى قطاعىّ البترول و الكهرباء، بالإضافة إلى نموذج محاكاة الدولة المصرية، والذى سوف يقوم بعض شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة من خلاله بمناقشة بعض التحديات التى تواجه الدولة المصرية و الفرص المتاحة أمامها من خلال طرح بعض الخطط و الحلول لمواجهة هذه التحديات و مناقشتها مع السادة المسئولين.