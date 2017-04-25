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أحمد النجار: «الأمم المتحدة أصبحت غرفة للإيجار»

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أحمد النجار: «الأمم المتحدة أصبحت غرفة للإيجار» أحمد النجار: «الأمم المتحدة أصبحت غرفة للإيجار»

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انتقد أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق، قرار منظمة الأمم المتحدة، باختيارها المملكة العربية لعضوية لجنة حقوق المرأة المعنية بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال الفترة بين عامي 2018 - 2022.

وعلق "النجار"، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، قائلا إن "الأمم المتحدة أصبحت بلا ضمير كليا ومجرد غرفة للإيجار".

وأضاف "الآن تختارالأمم المتحدة المملكة السعودية (معقل السلفية الوهابية) التي تمنع مجرد قيادة المرأة للسيارة، لعضوية لجنة حقوق المرأة المعنية بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، الأمم المتحدة تجاوزت المسخرة بزمان".

أحمد النجار 2 (1)

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التحرير

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