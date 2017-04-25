بالفيديو| السيسي يعبر قناة السويس لإطلاق فعاليات مؤتمر الشباب

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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لحظات توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب في الإسماعيلية، على متن إحدى السفن البحرية، من داخل قناة السويس.

ويشارك بالمؤتمر 1200 شاب وفتاة من مختلف الفئات العمرية يمثلون إقليم القناة والمحافظات الأخرى، بجانب شباب من محافظتي شمال وجنوب سيناء، وبعض شباب المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى 100 شاب ممثلين لوزارة التعليم العالى 100 ومثلهم من وزارة الشباب و الرياضة، وشباب البرنامج الرئاسى، و شباب الأحزاب السياسية، بجانب 60 شاب وشابة ممن تقدموا بطلب حضور المؤتمر من خلال الموقع الرسمى للمؤتمر، فضلا عن عدد من الوزراء وعدد من نواب البرلمان، ورؤساء الأحزاب والنقابات المهنية والشخصيات العامة.

ويناقش المؤتمر خلال الجلسات عددًا من الموضوعات أبرزها: مواجهة ارتفاع أسعار السلع والمسئولية المشتركة بين الدولة والمجتمع و المواطن، وجهود الدولة لرعاية المواطن صحياً واجتماعياً، و آفاق التنمية المستدامة فى قطاعىّ البترول و الكهرباء، بالإضافة إلى نموذج محاكاة الدولة المصرية، والذى سوف يقوم بعض شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة من خلاله بمناقشة بعض التحديات التى تواجه الدولة المصرية والفرص المتاحة أمامها من خلال طرح بعض الخطط والحلول لمواجهة هذه التحديات و مناقشتها مع السادة المسئولين.