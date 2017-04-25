بالصور- للمرة الأولى.. تقنيات متطورة في الإعلام البصري بمنتدى الإسكندرية للإعلام

الإسكندرية – محمد أحمد:

أجرى منتدى الإسكندرية للإعلام، الذي انطلقت فعاليات دورته الخامسة، اليوم الثلاثاء، بمقر المعهد السويدي، تجربة جديدة في مجال الإعلام البصري من خلال تدريب المشاركين على أدوات الواقع الافتراضي وإمكانيات المحاكاة البصرية للصور والأحداث، واستغلال هذه المزايا التقنية في وسائل الإعلام الحديثة لمعايشة الحدث.

ولاقت التجربة تجاوبًا كبيرًا من الإعلاميين والصحفيين المشاركين من دول عربية وأجنبية، إذ تحدث كل مشارك عن تأثره الحسي بنتائج التجربة التي أجريت خلال ثاني جلسات منتدى الإسكندرية للإعلام، خلال مناقشته لموضوعات الابتكار وعلاقته بالإعلام.

وتحدث الخبير الإعلامي أيمن صلاح عن إمكانيات استخدام ثلاثية الأبعاد والمحاكاة في وسائل الإعلام وتاريخها في غرف الأخبار، وانطلاقها إلى التطبيقات التي يمكن استخدامها في الوسائل المتعددة لتحقيق معايشة الجمهور، فضلاً عن جذب المزيد من المهتمين بالأخبار، من الشغوفين بممارسة الألعاب الرقمية.

يشار إلى أن الدورة الجديدة من المنتدى تأتي بعد أن توج بجائزة الإبداع العربي في مجال الإعلام عن عام 2016؛ بعدما لاقاه من أصداء على مستوى الوطن العربي ومشاركة نحو 500 مشارك على مدى دوراته الأربع الماضية، ناقش خلالها العديد من الموضوعات التي تمس الشأن الإعلامي.

وأنشئ "منتدى الإسكندرية للإعلام"، عام 2012 بالتعاون ما بين أليكس أجندة والمعهد السويدى بالإسكندرية؛ حرصًا على رفع مستوى الأداء العملي للكفاءات الإعلامية بمختلف مجالاتها "صحافة، إذاعة، تلفزيون ... وكذلك الإعلام الإلكتروني"، وصولاً إلى مصداقية ومهنية حقيقة وبخاصة مجتمعات الإعلام المحلي.