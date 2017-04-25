ميهوب يوضح موقف صفقات الأهلي القادمة

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أكّد علاء ميهوب، رئيس لجنة الإحصاء والتحليل بالأهلي، أن الحديث حاليًا عن بعض الصفقات التي يسعى لإتمامها قد يكون سابقًا لأوانه، حيث أن هناك ترتيبات تتم بينه وبين حسام البدري، المدير الفني، فيما يخص ترشيح أي لاعب.

وأوضح ميهوب أن هناك تنسيقًا مع البدري حول بعض الترشيحات التي تقدمها اللجنة مؤخرًا، فيما يخص بعض اللاعبين وبما يعود بتحقيق أقصى فائدة للفريق، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من اللاعبين يخضعون لمتابعة دقيقة خلال الفترة الماضية، وتجري بعض المناقشات بشأنهم مع المدير الفني.

وفيما يخص محمد عنتر لاعب الأسيوطي، كشف ميهوب أن اللاعب لم يوقع على عقود كما يتردد مؤخرًا، وإنما هو من اللاعبين المرشحين وداخل دائرة الاهتمام.